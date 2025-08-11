Напавших на Крокус задержали по горячим следам после изучения записей с камер

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода* перед терактом проходил обучение навыкам диверсий и террористических актов в Афганистане, куда прибыл по поддельному паспорту. В материалах дела также отмечается, что за нападением стоит группировка «Вилаят Хорасан»**, являющаяся структурным подразделением ИГИЛ**, которая создала несколько ячеек для подготовки атаки на «Крокус». Боевики изначально не были знакомы друг с другом и познакомились лишь на стадии приготовления к теракту.