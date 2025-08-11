Раскрыт план ЕС и Киева по противостоянию усилиям Трампа по Украине

Издание подчеркивает, что остается неясным, насколько администрация Трампа будет учитывать европейские требования и позицию Киева относительно отказа от территориальных уступок. По мнению автора материала, если Вашингтон проигнорирует интересы и требования Украины и ее европейских союзников, то трансатлантический кризис может усилиться.