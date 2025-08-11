Ричмонд
В МВД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Гродненской области — один из автомобилей в сложных погодных условиях выехал на встречную полосу, сообщает БЕЛТА.

Источник: МВД

Три человека погибли и пять получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Дятловском районе.

Авария случилась 10 августа около 18.20 недалеко от Козловщины Дятловского района. В результате ДТП погибли 47-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено», 48-летний водитель автомобиля «Мерседес». В ДТП пострадали еще трое несовершеннолетних (4, 12 и 17 лет) и двое взрослых 23 и 24 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Мерседес” в сложных погодных условиях допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с “Рено”, — сказал вриод начальника управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Седа.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как проинформировали в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) УК.