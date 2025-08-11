В МВД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области

Авария случилась 10 августа около 18.20 недалеко от Козловщины Дятловского района. В результате ДТП погибли 47-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено», 48-летний водитель автомобиля «Мерседес». В ДТП пострадали еще трое несовершеннолетних (4, 12 и 17 лет) и двое взрослых 23 и 24 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.