Следствие установило финансовые связи между фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

А ранее выяснилось, что напавших на «Крокус» задержали по горячим следам после изучения записей с камер. Правоохранители успели изучить материалы до того, как пожар добрался до серверной. Полученные сведения позволили установить личности нападавших, а также номер транспортного средства, на котором они скрылись. Записи также дали возможность установить маршрут террористов и путь их отхода.