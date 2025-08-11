СМИ: Как минимум три взрыва прогремело в Дзержинске Нижегородской области

От трех до пяти взрывов услышали жители Дзержинска Нижегородской области. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивают в пригороде украинские беспилотники. Местные жители сообщили, что взрывы начались около 05:10 утра.
Официальной информации на данный момент нет, отмечается в публикации.
В ходе отражения атаки в Арзамасском районе Нижегородской области погиб один человек, еще двое были госпитализированы.
За минувшую ночь ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Помимо этого, около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам.