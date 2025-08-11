Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, семь беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, по пять — над Брянской и Калужской областями.
Помимо этого, четыре дрона сбили над Крымом, по два — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона, а также один — над территорией Тульской области.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее сообщил, что ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.