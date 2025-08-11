Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, семь беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, по пять — над Брянской и Калужской областями.

Помимо этого, четыре дрона сбили над Крымом, по два — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона, а также один — над территорией Тульской области.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее сообщил, что ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.