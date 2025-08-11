Житель Амурской области готовил диверсию на Транссибе за 25 тысяч рублей

ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали. Как сообщает пресс-служба управления ведомства по региону, мужчина вступил в переписку с представителем украинской террористической организации через иностранный мессенджер.
По данным следствия, некий «Богдан» с украинского номера предложил амурчанину 25 тысяч рублей за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Задержанный согласился, но был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
