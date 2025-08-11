Грэм* рассказал, как поступит Трамп в случае «провала встречи с Путиным»

Трамп не откажется от санкций против РФ в случае провала встречи с Путиным.
США должны продолжать оказывать давление на покупателей российской нефти, угрожая им вторичными санкциями с целью урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Единственное, с чем он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) не сможет смириться, так это с тем, что мы будем преследовать его клиентов», — заявил Грэм. Его слова прозвучали в эфире телеканала NBC News.
Сенатор также подчеркнул, что основной задачей Вашингтона является ужесточение давления на страны, продолжающие закупать российскую нефть. В числе таких государств он назвал Индию, Китай и Бразилию. По его словам, если эти страны сохранят экономические связи с Россией, им будет ограничен доступ к американской экономике. Грэм добавил, что эта стратегия получает поддержку президента США Дональда Трампа, и в случае отсутствия прогресса на встрече лидеров Штатов и России, запланированной на 15 августа, давление на партнеров Москвы будет усилено.
Ранее CNN сообщил, что в преддверии саммита между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа на территории Аляски, в столицах европейских государств усиливаются тревоги относительно возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг Украины. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в беседе с телеканалом подчеркнул, что европейские страны обеспокоены вероятностью быть отстраненными от процесса принятия ключевых решений.
