Грэм* рассказал, как поступит Трамп в случае «провала встречи с Путиным»

Сенатор также подчеркнул, что основной задачей Вашингтона является ужесточение давления на страны, продолжающие закупать российскую нефть. В числе таких государств он назвал Индию, Китай и Бразилию. По его словам, если эти страны сохранят экономические связи с Россией, им будет ограничен доступ к американской экономике. Грэм добавил, что эта стратегия получает поддержку президента США Дональда Трампа, и в случае отсутствия прогресса на встрече лидеров Штатов и России, запланированной на 15 августа, давление на партнеров Москвы будет усилено.