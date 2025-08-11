Австралия признает Палестину

Палестина будет признана Австралией на сентябрьской генассамблеи ООН.
Австралия планирует официально признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом рассказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
«Австралия признает право палестинского народа на собственное государство», — передает слова Альбанезе издание Sydney Morning Herald. Он добавил, что это должно произойти во время предстоящей сессии генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Глава правительства подчеркнул, что это решение основывается на поддержке права палестинского народа на самоопределение.
По информации источников, такое признание будет обусловлено выполнением Палестинской национальной администрацией ряда обязательств, включая исключение движения ХАМАС из структур управления будущего государства. Альбанезе отметил, что данный шаг направлен на содействие мирному урегулированию ближневосточного конфликта.
Как стало известно, австралийский премьер уже провел консультации с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которых настаивал на необходимости поиска политического решения ситуации в секторе Газа, а не применения военной силы. Это заявление может существенно повлиять на расстановку сил в международной дипломатии по палестинскому вопросу.