Австралия признает Палестину

Как стало известно, австралийский премьер уже провел консультации с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которых настаивал на необходимости поиска политического решения ситуации в секторе Газа, а не применения военной силы. Это заявление может существенно повлиять на расстановку сил в международной дипломатии по палестинскому вопросу.