В Анкаре произошло землетрясение

Ранее в турецкой провинции Балыкесир было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1. В административном центре провинции произошло полное обрушение одного из жилых зданий. Сейсмические толчки ощутили жители ряда соседних городов, включая Бурсу, Ялову и Стамбул. По предварительным данным, в результате подземных толчков имеются пострадавшие.