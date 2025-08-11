Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анкаре произошло землетрясение

В столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в районе Этимесгут на глубине почти пяти километров.

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2.

В столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в районе Этимесгут на глубине почти пяти километров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Турции произошло мощное землетрясение, обрушились дома: что известно к этому часу.

По информации AFAD, эпицентр землетрясения находился на глубине 4,68 километра. Сила сейсмического события ощущалась в жилых домах района Чанкая, недалеко от здания государственного телевидения.

Ранее в турецкой провинции Балыкесир было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1. В административном центре провинции произошло полное обрушение одного из жилых зданий. Сейсмические толчки ощутили жители ряда соседних городов, включая Бурсу, Ялову и Стамбул. По предварительным данным, в результате подземных толчков имеются пострадавшие.