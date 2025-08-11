В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2.
В столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в районе Этимесгут на глубине почти пяти километров.
По информации AFAD, эпицентр землетрясения находился на глубине 4,68 километра. Сила сейсмического события ощущалась в жилых домах района Чанкая, недалеко от здания государственного телевидения.
Ранее в турецкой провинции Балыкесир было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1. В административном центре провинции произошло полное обрушение одного из жилых зданий. Сейсмические толчки ощутили жители ряда соседних городов, включая Бурсу, Ялову и Стамбул. По предварительным данным, в результате подземных толчков имеются пострадавшие.