В Стерлитамаке после ЧП на заводе уровень вредных веществ оказался в норме

Превышения ПДК опасных веществ в Стерлитамаке не обнаружено.

Источник: Комсомольская правда

На совещании, посвященном ликвидации последствий аварии на предприятии БСК, председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов сообщил об отсутствии превышений допустимых норм загрязнения воздуха. Напомним, ЧП произошло 9 августа, но сейчас ситуация под контролем.

Как пояснил Первов, передвижные лаборатории провели необходимые замеры и не выявили опасных концентраций вредных веществ в атмосфере.

Ранее премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании комиссии по ЧС заверил, что на производстве «Каустик» обстановка нормализовалась и угрозы для населения нет. Сейчас основные усилия направлены на поддержку пострадавших и предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.

