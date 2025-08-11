В Стерлитамаке после ЧП на заводе уровень вредных веществ оказался в норме

Ранее премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании комиссии по ЧС заверил, что на производстве «Каустик» обстановка нормализовалась и угрозы для населения нет. Сейчас основные усилия направлены на поддержку пострадавших и предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.