В горах Алматы на 16-летнего подростка упал камень

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сегодня, 11 августа 2025 года, рассказали о случае с подростком в горах, на которого упал камень. Спасательная операция проходила на высоте 3800 м над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/qr_tjm

Согласно информации, накануне, 10 августа, спасатели Службы спасения ДЧС Алматы выехали с контрольно-спасательного пункта «Туюк Су» в район пика Титова в Медеуский район, где трое детей в сопровождении одного взрослого поднимались в горы.

При спуске на одного из подростков упал камень. Спасатели, добравшись до пострадавшего 2009 г. р., диагностировали у него открытый перелом предплечья. Подросток находился в сознании и мог передвигаться самостоятельно.

Пресс-служба МЧС РК

Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф МЧС.

Состояние мальчика — стабильное.

добавили в пресс-службе ведомства

Также МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать крайнюю осторожность на каменистых участках, избегать осыпей, не подниматься под другими участниками там, где возможен сход камней.