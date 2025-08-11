В горах Алматы на 16-летнего подростка упал камень

Согласно информации, накануне, 10 августа, спасатели Службы спасения ДЧС Алматы выехали с контрольно-спасательного пункта «Туюк Су» в район пика Титова в Медеуский район, где трое детей в сопровождении одного взрослого поднимались в горы.
При спуске на одного из подростков упал камень. Спасатели, добравшись до пострадавшего 2009 г. р., диагностировали у него открытый перелом предплечья. Подросток находился в сознании и мог передвигаться самостоятельно.
Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф МЧС.
Состояние мальчика — стабильное.
Также МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать крайнюю осторожность на каменистых участках, избегать осыпей, не подниматься под другими участниками там, где возможен сход камней.