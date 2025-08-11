Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над Россией 32 украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 11 августа, отразили очередную атаку украинских беспилотников на регионы РФ. За ночь было уничтожено 32 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Над Белгородской областью перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА. По пять дронов сбили над территориями Брянской и Калужской областей.
Четыре беспилотника ликвидировали в небе над Крымом. Над территориями Орловской, Воронежской, Курской, Рязанской и Московской областями сбили по два вражеских беспилотника.
Еще один БПЛА был уничтожен в небе над Тульской областью.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области при атаке украинских дронов погиб работник предприятия.
