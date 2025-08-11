Над регионами России уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Больше всего дронов — семь — были обнаружены и сбиты в Белгородской области. По пять беспилотников уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей, четыре — над Крымом. Кроме того, по два БПЛА ликвидированы в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Московском регионе. Еще один дрон был сбит в небе над Тульской областью.