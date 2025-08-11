Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО в ночь на 11 августа сбили 32 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ПВО сбила более 30 дронов за ночь.

Российские системы ПВО в ночь на 11 августа сбили 32 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские регионы отражают атаку дронов, есть погибшие: карта ударов БПЛА 11 августа.

«…перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

Больше всего дронов — семь — были обнаружены и сбиты в Белгородской области. По пять беспилотников уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей, четыре — над Крымом. Кроме того, по два БПЛА ликвидированы в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Московском регионе. Еще один дрон был сбит в небе над Тульской областью.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ВСУ нанесли удары с применением беспилотников по двум промышленным зонам, расположенным в регионе. В результате инцидента один из сотрудников предприятия скончался на месте происшествия. Еще двое получили ранения различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше