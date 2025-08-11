Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре задержали экс-гендиректора управляющей компании ЦТиО «Станкозавод»

Силовые структуры провели оперативные мероприятия в отношении Никиты Петухова, генерального директора консалтинговой компании REC, который ранее занимал руководящую должность на «Станкозаводе».

Силовые структуры провели оперативные мероприятия в отношении Никиты Петухова, генерального директора консалтинговой компании REC, который ранее занимал руководящую должность на «Станкозаводе».

Как сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, Петухов был задержан, а в одном из офисов его компании прошли обыски.

При этом у компании есть несколько рабочих помещений, однако детали о том, в каком именно из них проводились следственные действия, не уточняются.

На данный момент причины задержания и правовая квалификация происходящего остаются неизвестными.

Никаких официальных заявлений ни от следствия, ни от представителей бизнесмена пока не поступало.

Информация о деле развивается, и подробности могут стать известны в ближайшее время.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.