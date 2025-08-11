В Самаре задержали экс-гендиректора управляющей компании ЦТиО «Станкозавод»

Силовые структуры провели оперативные мероприятия в отношении Никиты Петухова, генерального директора консалтинговой компании REC, который ранее занимал руководящую должность на «Станкозаводе».
Как сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, Петухов был задержан, а в одном из офисов его компании прошли обыски.
При этом у компании есть несколько рабочих помещений, однако детали о том, в каком именно из них проводились следственные действия, не уточняются.
На данный момент причины задержания и правовая квалификация происходящего остаются неизвестными.
Никаких официальных заявлений ни от следствия, ни от представителей бизнесмена пока не поступало.
Информация о деле развивается, и подробности могут стать известны в ближайшее время.
