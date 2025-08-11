Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 32 дрона ВСУ над регионами России за ночь

Семь украинских беспилотников ликвидированы над Белгородской областью ночью 11 августа.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь 11 августа уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что семь вражеских беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымским полуостровом. Еще по два беспилотника российские военные уничтожили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом. Один БПЛА противника сбит над Тульской областью.

Накануне в Минобороны сообщили, что всего за два часа вечером 10 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн 10 августа рассказал, что в городе Ухта эвакуировали сотрудников предприятий, находящихся в зоне полета беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

