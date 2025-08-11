ФСБ: Спецслужбы Украины используют россиян в качестве смертников для терактов

— Федеральная служба безопасности предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, — цитирует заявление ФСБ ТАСС.