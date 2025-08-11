«Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях». МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области

Представитель ведомства добавил, что в результате аварии погибли 47-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также 48-летний водитель Mercedes. Он уточнил, что пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 4, 12 и 17 лет. Также среди пострадавших двое взрослых — 23 и 24 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.