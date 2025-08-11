Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Самаре

В Кировском районе Самары 10 августа произошло ДТП с участием пяти машин. Они столкнулись около 18.10 на улице Технической, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Пострадали пять человек, — следует из пресс-релиза регионального МВД.
Травмы в ДТП получили пассажир Лады Веста 1974 года рождения, пассажир ВАЗ-2110 1978 года рождения, пассажирка Лады Калина 1980 года рождения, а также двое детей — девочка 2018 года рождения и мальчик 2023 года рождения, которые также ехали в Калине. Всех их направили в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого ДТП.
А в Ставропольском районе 10 августа сбили 14-летнего пешехода на обочине.