Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Самаре

Травмы в ДТП получили пассажир Лады Веста 1974 года рождения, пассажир ВАЗ-2110 1978 года рождения, пассажирка Лады Калина 1980 года рождения, а также двое детей — девочка 2018 года рождения и мальчик 2023 года рождения, которые также ехали в Калине. Всех их направили в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого ДТП.