В Самаре в ДТП с 5 машинами на ул. Технической пострадали 3 взрослых и 2 детей

В Самаре на улице Технической в Кировском районе вечером произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей.

Столкновение стало причиной травм у пяти человек, включая двоих взрослых и трёх пассажиров одной семьи, среди которых — маленькая девочка и новорождённый ребёнок.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Самарской области, в медицинские учреждения были доставлены пассажир автомобиля Lada Vesta 1974 года рождения, пассажир ВАЗ-2110 1978 года рождения, а также женщина 1990 года рождения и двое детей — девочка 2018 года и мальчик 2023 года, оба из одной семьи, ехавшие в Lada Kalina.

В настоящее время на месте происшествия завершены первоочередные следственные действия.

Сотрудники полиции и ГИБДД проводят полную проверку, устанавливают обстоятельства аварии, анализируют причины и определяют виновного.

Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

