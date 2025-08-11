В Самаре в ДТП с 5 машинами на ул. Технической пострадали 3 взрослых и 2 детей

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Самарской области, в медицинские учреждения были доставлены пассажир автомобиля Lada Vesta 1974 года рождения, пассажир ВАЗ-2110 1978 года рождения, а также женщина 1990 года рождения и двое детей — девочка 2018 года и мальчик 2023 года, оба из одной семьи, ехавшие в Lada Kalina.