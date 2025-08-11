Прокуратура взяла на контроль инцидент с БПЛА в Арзамасе

Права пострадавших от атаки БПЛА будут обеспечены, заявили в прокуратуре.
Прокуратура Нижегородской области особое внимание уделяет вопросам соблюдения прав пострадавших от атаки БПЛА граждан в Арзамасе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении telegram-канала региональной прокуратуры. Там добавили, что в настоящее время на месте происшествия в Арзамасе работает городской прокурор Андрей Мохров, который лично контролирует ход расследования и установление всех обстоятельств инцидента.
Ведомство намерено проконтролировать процесс оказания всей необходимой помощи жертвам атаки, включая медицинскую поддержку и компенсационные выплаты. В рамках проводимых мероприятий правоохранительные органы проверяют версию о преднамеренном характере атаки. Прокуратура гарантирует тщательное расследование всех аспектов произошедшего с целью установления виновных лиц и недопущения подобных инцидентов в будущем.