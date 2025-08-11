В Башкирии распродают автомобили должников от 57 800 рублей

Росимущество объявило о начале аукционов по реализации конфискованных автомобилей. В списке лотов значатся десятки машин разных марок и годов выпуска с начальными ценами от 57 800 рублей.
Среди предложений есть как бюджетные модели вроде Lada Granta за 476 тысяч рублей, так и премиальные авто: BMW 750Li 2006 года за 920 тысяч или Toyota Fortuner 2018 года за 3,72 миллиона.
Потенциальные покупатели могут выбрать среди представленных лотов недорогие варианты вроде Saab 9000 1997 года за 57 800 рублей или семейные кроссоверы Nissan Qashqai (820 тыс.) и Renault Kaptur (1,38 млн), а также внедорожники UAZ Patriot (766 тыс.) и Subaru Forester (535,5 тыс.) и бизнес-седаны Toyota Camry (2,4 млн) и BMW 750Li (920 тыс.).
Прием заявок продлится до 8 сентября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.