«Живые бомбы»: Киев готовил пенсионерок для терактов в Подмосковье

Как уточнили в ФСБ, в результате психологического давления и введения в заблуждение сотрудники украинских спецслужб привлекли пятерых россиянок пожилого возраста к подготовке покушений на военных. По замыслу организаторов, пенсионерки должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, замаскированные под предметы быта. В случае реализации этих планов подрыв СВУ привел бы к гибели не только цели атаки, но и самих исполнителей.