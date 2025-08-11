10 августа в Самарской области МЧС ликвидировало 8 пожаров и выезжало на 2 ДТП

В Самаре пожарные тушили электрощитки и мусор в Ленинском и Промышленном районах. На тушение привлекли 16 человек и 5 единиц техники.
В области возгорания были зафиксированы в Нефтегорском, Пестравском, Красноармейском, Безенчукском и Ставропольском районах, а также в Сызрани и Чапаевске.
Горели надворные постройки, кровля дома, мусор, баня, старое здание и даже велосипед. К ликвидации привлечены 36 спасателей и 12 машин.
Также МЧС выезжала на два ДТП: в Самаре автомобиль врезался в препятствие — пострадали три человека, в Чапаевске столкнулись два легковых автомобиля.
