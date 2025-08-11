Ричмонд
Съехал на обочину и не справился с управлением: в Татарстане в жуткой аварии погибли двое детей

В Апастовском районе Татарстана в страшном ДТП погибли двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Апастовском районе Татарстана в ДТП погибли двое детей. Трагедия произошла вечером 10 августа на 66 км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск», около села Шонгуты.

По предварительной информации, 42-летний водитель Hyundai Solaris съехал на обочину для обгона, но при возвращении на свою полосу не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Civic, который затем врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль «ВАЗ-2110». От полученных в результате аварии травм скончались мальчик и девочка из автомобиля Honda, им было 11 и 12 лет.

Различные травмы получили водитель Hyundai, а также 33-летний водитель Honda и его 38-летний пассажир.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Организована проверка, которую контролирует прокуратура Татарстана.