Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Росавиации.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее в аэропорту Калининграда Храброво отменили три рейса и задержали еще 22. По данным прокуратуры, задерживались рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Москву и Екатеринбург.
До этого Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичном аэропорту Домодедово в целях обеспечения безопасности полетов. Тогда же полеты ограничили еще в шести городах России: авиагавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали воздушные судна.