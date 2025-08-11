Подозреваемого в связях с международными террористами доставили в Астану с Ближнего Востока

Деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.