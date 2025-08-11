Ричмонд
Подозреваемого в связях с международными террористами доставили в Астану с Ближнего Востока

Казахстанца, который находился в розыске доставили в Астану после задержания в одной из стран Ближнего Востока, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Источник: Getty Images

10 августа в Астану в сопровождении сотрудников КНБ был доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации.

Ранее он был задержан в одной из ближневосточных стран.

В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного Кодекса РК.

«С санкции суда он взят под стражу. Проводятся следственные действия. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит», — добавили в КНБ.

Отметим, согласно статье 257 УК РК, создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.