Системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над тремя регионами

Утром 11 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать территорию России.
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, четыре БПЛА были сбиты над Республикой Крым, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской областью.
Напомним, что в Нижегородской области в результате атаки беспилотников погиб один сотрудник предприятия, еще двое получили ранения и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь над Россией 32 украинских беспилотника.
