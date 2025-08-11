Сбой интернета в Самаре 11 августа 2025: причины и альтернативные занятия

Почему в Самаре нет интернета?
Сегодня утром в Самаре произошло массовое отключение мобильного интернета. Основные причины:
Угроза атак беспилотников — МЧС распространило экстренное предупреждение;
Временные ограничения связи для обеспечения безопасности.
Где проверить статус восстановления:
Официальные сайты операторов — МТС, МегаФон, Билайн;
Портал министерства цифрового развития Самарской области.
Чем заняться без интернета?
Альтернативные способы связи.
Используйте SMS и звонки для общения с близкими. Договоритесь о встрече в конкретном месте заранее, например, в кафе или на остановке. Имейте при себе наличные (2000−3000 рублей), так как бесконтактные платежи могут не работать.
Идеи для досуга.
Активный отдых.
Прогуляйтесь в парке или покатайтесь на велосипеде. Можно устроить пикник на природе или заняться йогой на свежем воздухе.
Творчество и хобби.
Возьмите книгу, которую давно хотели прочитать, или попробуйте порисовать. Настольные игры — отличный способ провести время с семьей.
Общение.
Встретьтесь с друзьями лично, сходите в гости или организуйте совместный просмотр фильма.
Релаксация.
Примите ванну с пеной, сделайте маску для лица или просто поспите. Проведите время с домашним питомцем.
