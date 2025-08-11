Ричмонд
Сбой интернета в Самаре 11 августа 2025: причины и альтернативные занятия

11 августа жители Самары столкнулись с массовым отключением мобильного интернета у операторов МТС, МегаФон и Билайн. Рассказываем о причинах сбоя и альтернативных занятиях.

Почему в Самаре нет интернета?

Сегодня утром в Самаре произошло массовое отключение мобильного интернета. Основные причины:

Угроза атак беспилотников — МЧС распространило экстренное предупреждение;

Временные ограничения связи для обеспечения безопасности.

Где проверить статус восстановления:

Официальные сайты операторов — МТС, МегаФон, Билайн;

Портал министерства цифрового развития Самарской области.

Чем заняться без интернета?

Альтернативные способы связи.

Используйте SMS и звонки для общения с близкими. Договоритесь о встрече в конкретном месте заранее, например, в кафе или на остановке. Имейте при себе наличные (2000−3000 рублей), так как бесконтактные платежи могут не работать.

Идеи для досуга.

Активный отдых.

Прогуляйтесь в парке или покатайтесь на велосипеде. Можно устроить пикник на природе или заняться йогой на свежем воздухе.

Творчество и хобби.

Возьмите книгу, которую давно хотели прочитать, или попробуйте порисовать. Настольные игры — отличный способ провести время с семьей.

Общение.

Встретьтесь с друзьями лично, сходите в гости или организуйте совместный просмотр фильма.

Релаксация.

Примите ванну с пеной, сделайте маску для лица или просто поспите. Проведите время с домашним питомцем.

