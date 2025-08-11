Спецслужбы Украины привлекли пенсионерок к подрыву российских военных

Чтобы привлечь пенсионеров к сотрудничеству, работники украинских спецслужб представлялись сотрудниками правоохранительных структур РФ и обещали помочь с возвратом их личных сбережений. Находясь под давлением, гражданки «привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военных».