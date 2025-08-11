Чиновнику предъявили обвинения в домогательствах к спящей в поезде школьнице

Воспользовавшись отсутствием других пассажиров, Кисо начал прикасаться к бедрам девушки и другим частям тела, указано в полицейском протоколе. Пострадавшая сообщила, что была скована ужасом и не могла оказать сопротивление. На следующий день она проинформировала о произошедшем преподавателя, который обратился в правоохранительные органы.