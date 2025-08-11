Чиновнику предъявили обвинения в домогательствах к спящей в поезде школьнице

В Японии чиновника задержали по обвинению в сексуальных домогательствах к уснувшей в поезде школьнице. Информацию об этом публикует Japan Today.
42-летнему Тосии Кисо, служившему в администрации города Морияма (префектура Сига), выдвинуто обвинение в связи с майским инцидентом. Около 22:00 мужчина находился в поезде из Киото и занял место рядом с задремавшей у окна 15-летней пассажиркой.
Воспользовавшись отсутствием других пассажиров, Кисо начал прикасаться к бедрам девушки и другим частям тела, указано в полицейском протоколе. Пострадавшая сообщила, что была скована ужасом и не могла оказать сопротивление. На следующий день она проинформировала о произошедшем преподавателя, который обратился в правоохранительные органы.
В ходе расследования Кисо был идентифицирован как подозреваемый. В августе ему официально предъявили обвинение в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый признал вину. «Я помню не всё, но прикосновения к нижней части живота помню», — заявил чиновник на допросе.
Администрация Мориямы отстранила Кисо от должности немедленно после предъявления обвинений. В мэрии сообщили о намерении применить к нему дисциплинарные меры.
