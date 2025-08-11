Жителя Хабаровского края осудят за пьяную езду

В Вяземском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, повторно задержанного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как установили сотрудники ГАИ, мужчина сел за руль, уже имея административное наказание за аналогичное правонарушение — весной текущего года он отбывал 10-суточный арест. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали права. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку, а материалы дела переданы в суд по уголовной статье, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее жительница Комсомольска обратилась в суд с требованием назначить алименты на свое содержание. Женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Суд встал на ее сторону.