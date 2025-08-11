Ричмонд
Жителя Хабаровского края осудят за пьяную езду

Мужчина уже привлекался к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Вяземском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, повторно задержанного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как установили сотрудники ГАИ, мужчина сел за руль, уже имея административное наказание за аналогичное правонарушение — весной текущего года он отбывал 10-суточный арест. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали права. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку, а материалы дела переданы в суд по уголовной статье, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.