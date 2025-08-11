Отравившаяся сочинской чачей уфимка скончалась

Жительница Уфы, потерявшая зрение, предварительно, после чачи, купленной в Сочи, скончалась в больнице. «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ сообщили о том, что пациентка ушла из жизни 10 августа.
«Скончалась, несмотря на все усилия врачей», — отметили в ведомстве.
Как информировал «Башинформ», 36-летняя уфимка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление метанолом. Предварительной причиной массового отравления «домашней» чачей, которая продавалась на рынке «БаZар» в Адлере, стал метиловый спирт, сообщил Mash. Следы метанола нашли в пробах изъятой алкогольной продукции. В результате отравления чачей уже погибло не менее 10 человек. Двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, арестовали.