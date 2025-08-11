Отравившаяся сочинской чачей уфимка скончалась

Как информировал «Башинформ», 36-летняя уфимка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление метанолом. Предварительной причиной массового отравления «домашней» чачей, которая продавалась на рынке «БаZар» в Адлере, стал метиловый спирт, сообщил Mash. Следы метанола нашли в пробах изъятой алкогольной продукции. В результате отравления чачей уже погибло не менее 10 человек. Двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, арестовали.