Отравленная сочинской чачей 36-летняя жительница Уфы умерла в больнице

После выпитой сочинской чачи полностью ослепла и умерла 36-летняя уфимка.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя жительница Уфы, потерявшая зрение после употребления контрафактной чачи, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Гибель женщины стала очередной смертью в череде отравлений некачественным алкоголем, который продавали на рынке «БаZар» в Сириусе.

Как установило следствие, опасный напиток распространяли 71-летняя пенсионерка и ее внучка. Сейчас обе находятся под стражей: суд принял решение об их аресте на два месяца.

Напомним, что среди жертв отравленной чачи трое местных жителей Сочи, двое туристов с Дальнего Востока, две женщины из Челябинска и отдыхающий из местного санатория. По последним данным, в разных городах России от употребления этого суррогата погибло уже более десяти человек.

