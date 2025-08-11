Отравленная сочинской чачей 36-летняя жительница Уфы умерла в больнице

Напомним, что среди жертв отравленной чачи трое местных жителей Сочи, двое туристов с Дальнего Востока, две женщины из Челябинска и отдыхающий из местного санатория. По последним данным, в разных городах России от употребления этого суррогата погибло уже более десяти человек.