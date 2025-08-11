ФСБ: агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис

«В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России.
В ФСБ сообщили, что с начала 2025 года спецслужбы Украины все чаще используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.