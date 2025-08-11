ФСБ: агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис

В ФСБ сообщили, что с начала 2025 года спецслужбы Украины все чаще используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.