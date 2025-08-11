Ричмонд
ФСБ: Убийство Саркисяна в ЖК «Алые паруса» было терактом, совершенным смертником

Убийство создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» было терактом, совершенным смертником. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба ФСБ.

— С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примеров можно привести теракты в ЖК «Алые паруса» Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. Целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который в результате умер.