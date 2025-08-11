ФСБ: Убийство Саркисяна в ЖК «Алые паруса» было терактом, совершенным смертником

— С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примеров можно привести теракты в ЖК «Алые паруса» Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб, — цитирует представителя ведомства ТАСС.