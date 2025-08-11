Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске подростки напали на пожилого мужчину

СК проводит проверку по факту хулиганских действий.

Источник: Комсомольская правда

Омский Следком начал доследственную проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях. Согласно сообщениям, 9 августа в Кировском округе двое подростков без причины напали на пожилого мужчину на улице и нанесли ему телесные повреждения.

В ходе разбирательств следователи установят обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних. В ведомстве уточнили, что речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей № 213 Уголовного кодекса РФ — «Хулиганство».

Сотрудники СК призвали очевидцев инцидента сообщить имеющуюся у них информацию, позвонив по телефону доверия 39−55−06.

Ранее мы писали, что вылетевший в Омск самолет столкнулся с нештатной ситуацией.