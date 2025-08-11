В Омске подростки напали на пожилого мужчину

Омский Следком начал доследственную проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях. Согласно сообщениям, 9 августа в Кировском округе двое подростков без причины напали на пожилого мужчину на улице и нанесли ему телесные повреждения.
В ходе разбирательств следователи установят обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних. В ведомстве уточнили, что речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей № 213 Уголовного кодекса РФ — «Хулиганство».
Сотрудники СК призвали очевидцев инцидента сообщить имеющуюся у них информацию, позвонив по телефону доверия 39−55−06.
Ранее мы писали, что вылетевший в Омск самолет столкнулся с нештатной ситуацией.