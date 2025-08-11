На место атаки дрона в Арзамасе направили бригаду медицины катастроф

В ночь на 11 августа украинские дроны атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе погиб работник предприятия, еще двое человек были госпитализированы. Губернатор региона Глеб Никитин также рассказал о повреждениях на земле, не уточнив подробности.