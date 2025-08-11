На место атаки дрона в Арзамасе направили бригаду медицины катастроф

«Оперативные службы задействованы незамедлительно», — подчеркнул мэр.
Щелоков призвал жителей округа сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.
В ночь на 11 августа украинские дроны атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе погиб работник предприятия, еще двое человек были госпитализированы. Губернатор региона Глеб Никитин также рассказал о повреждениях на земле, не уточнив подробности.
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами.
По данным Минобороны, семь дронов уничтожили над территорией Белгородской области, по пять — над территориями Брянской и Калужской областей, еще четыре — над территорией Крыма.
Еще по два дрона ВСУ уничтожили над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона. Над Тульской областью сбили один беспилотник.