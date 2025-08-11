Стало известно о смерти еще одного человека, отравившегося паленой сочинской чачей

Таким образом, число умерших в результате отправления сочинским самодельным алкоголем достигло уже 13 человек. Как выяснилось ранее, грузинскую чачу продавали на рынке «БаZар». Точку уже закрыли, а ее продавцов — 71-летнюю женщину и ее внучку — отправили в СИЗО на два месяца.