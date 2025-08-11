Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о смерти еще одного человека, отравившегося паленой сочинской чачей

В Уфе умерла 36-летняя женщина, которая ранее ослепла от паленой части из Сочи.

В Уфе умерла 36-летняя женщина, которая ранее ослепла от паленой части из Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

В последнее время жительница башкирской столицы находилась в тяжелом состоянии. В лаборатории подтвердили, что она отравилась метанолом, который ранее и обнаружили в злополучном алкогольном напитке.

Таким образом, число умерших в результате отправления сочинским самодельным алкоголем достигло уже 13 человек. Как выяснилось ранее, грузинскую чачу продавали на рынке «БаZар». Точку уже закрыли, а ее продавцов — 71-летнюю женщину и ее внучку — отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее врач Горячев раскрыл, почему из-за сочинской чачи умерло так много людей.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.