Прыжок с моста довёл до тюрьмы жителя Хабаровского края

В Хабаровском крае 58 лет назад житель района имени Лазо, 23-летний В., был приговорён к одному году лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Источник: РИА "Новости"

Архивный случай опубликовала объединённая пресс-служба судов региона.

Трагедия произошла в 1967 году. По данным материалов дела, В. в нетрезвом состоянии купался в реке возле посёлка Хор. Спрыгнув с моста, он ногами попал в голову 14-летнему мальчику, который находился в воде. При падении В. толкнул ребёнка своим телом вглубь реки, из-за чего подросток захлебнулся и утонул.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину, пояснив, что не видел никого в воде в момент прыжка. Когда другие дети закричали: «Спасай пацана!», он уже не мог помочь, так как потерпевший к тому моменту ушёл ко дну.

Приговор народного суда района имени Лазо от 31 июля 1967 года вступил в законную силу и не обжаловался.