Прыжок с моста довёл до тюрьмы жителя Хабаровского края

Трагедия произошла в 1967 году. По данным материалов дела, В. в нетрезвом состоянии купался в реке возле посёлка Хор. Спрыгнув с моста, он ногами попал в голову 14-летнему мальчику, который находился в воде. При падении В. толкнул ребёнка своим телом вглубь реки, из-за чего подросток захлебнулся и утонул.