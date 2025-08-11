Прыжок с моста довёл до тюрьмы жителя Хабаровского края

Архивный случай опубликовала объединённая пресс-служба судов региона.
Трагедия произошла в 1967 году. По данным материалов дела, В. в нетрезвом состоянии купался в реке возле посёлка Хор. Спрыгнув с моста, он ногами попал в голову 14-летнему мальчику, который находился в воде. При падении В. толкнул ребёнка своим телом вглубь реки, из-за чего подросток захлебнулся и утонул.
В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину, пояснив, что не видел никого в воде в момент прыжка. Когда другие дети закричали: «Спасай пацана!», он уже не мог помочь, так как потерпевший к тому моменту ушёл ко дну.
Приговор народного суда района имени Лазо от 31 июля 1967 года вступил в законную силу и не обжаловался.