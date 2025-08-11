Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пенсионер погиб на пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном доме в Самарской области в ночь на 11 августа. Сигнал о возгорании в поселке Студенцы Кинельского района поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда № 34 в 02:12 (MSK+1).

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

К месту происшествия направили пожарные расчеты из пожарно-спасательных частей № 14 и 82. Возгорание произошло в частном доме на улице Набережной.

Пламя охватило площадь в 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 02:41, а полностью ликвидировать огонь — в 02:53.

В результате происшествия погиб мужчина 1946 года рождения. Огонь ликвидировали три единицы техники и 13 человек личного состава.