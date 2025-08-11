В Самарской области пенсионер погиб на пожаре в частном доме

Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
К месту происшествия направили пожарные расчеты из пожарно-спасательных частей № 14 и 82. Возгорание произошло в частном доме на улице Набережной.
Пламя охватило площадь в 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 02:41, а полностью ликвидировать огонь — в 02:53.
В результате происшествия погиб мужчина 1946 года рождения. Огонь ликвидировали три единицы техники и 13 человек личного состава.