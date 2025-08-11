Ричмонд
Врач из Самары лишилась более 900 тысяч рублей из-за мошенников

26-летняя жительница Самары, работающая врачом, перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.

26-летняя жительница Самары, работающая врачом, перевела мошенникам более 900 тысяч рублей. Ей позвонили неизвестные, пообещали выгодный вклад и прислали ссылку на поддельный сайт.

Как информации регионального главка, после скачивания приложения женщина ввела данные банковской карты, которые сразу попали преступникам.

Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самаре мошенники представились установщиками домофона, затем убедили женщину купить два телевизора через фальшивый сайт на 315 тысяч рублей.

