Стало известно о задержании заммэра российского города в аэропорту

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) правоохранительные органы осуществили задержание заместителя главы администрации окружной столицы Николая Токарчука.
Уточняется, что спецоперация прошла в аэропорту с привлечением бойцов СОБР Росгвардии, сообщили источники URA.RU.
Добавим, что Николая Токарчука задержали в аэропорту еще 10 августа 2025 года. Характер предъявленных ему обвинений не уточняется, передал агентству информирванный собеседник.
До этого, по информации СМИ, Токарчук проходил лечение в Тюмени. В понедельник, 11 августа текущего года, он должен был приступить к исполнению должностных обязанностей.
Журналист URA.RU запросил комментарий в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Там не стали опровергать факт задержания, однако воздержались от каких-либо пояснений.
