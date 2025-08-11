Ричмонд
Убийство основателя добровольческого батальона Саркисяна совершил смертник

В ФСБ раскрыли, что теракт в Москве в феврале 2025 года, унёсший жизнь главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна, совершил смертник. По информации ведомства, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве исполнителей преступлений, чтобы затем устранять их как нежелательных свидетелей, избегая выплаты обещанного вознаграждения.

Источник: Life.ru

Последние минуты жизни Саркисяна. Видео © ЦОС ФСБ / Столичный СК.

Как отметил оперативный сотрудник ФСБ в видеоматериале, с начала 2025 года украинские спецслужбы всё чаще применяют тактику проведения диверсий, при которой ликвидируют как цель, так и исполнителей. В качестве примеров он привел теракт в московском ЖК «Алые паруса», а также инциденты в Ставрополе и Луганске, где погибли три гражданина России, действовавших под руководством украинских спецслужб.

Напомним, что трагедия произошла утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице. В лифтовом холе здания сработало установленное взрывное устройство. Сначала сообщалось об одном погибшем, а ещё четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии. Позже столичное управление СКР уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе. Заказчиком теракта называли Киев.