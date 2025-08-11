Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Одну из бомб для убийства российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат, следует из видео, обнародованного ФСБ России.

Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли 5 россиян-пенсионерок для убийств российских военных, сообщили в ФСБ. По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых «живых бомб».

Как следует из видео, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску, которую планировалось подарить военному, и при раскрытии которой произошел бы взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.