ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками

Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли 5 россиян-пенсионерок для убийств российских военных, сообщили в ФСБ. По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых «живых бомб».