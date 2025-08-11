СК опубликовал видео лобового ДТП с тремя погибшими в Гродненской области. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Следственного комитета.
Лобовое ДТП с автомобилем Mercedes и Renault случилось вечером 10 августа. В результате аварии три человека погибли, еще пять (среди которых трое детей) — доставлены в больницу. В ведомстве подчеркнули, что было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Тем временем МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области: «Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях».
