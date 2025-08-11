Ричмонд
СК опубликовал видео лобового ДТП с тремя погибшими в Гродненской области

СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Гродненской области.

Источник: Комсомольская правда

СК опубликовал видео лобового ДТП с тремя погибшими в Гродненской области. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

Лобовое ДТП с автомобилем Mercedes и Renault случилось вечером 10 августа. В результате аварии три человека погибли, еще пять (среди которых трое детей) — доставлены в больницу. В ведомстве подчеркнули, что было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Тем временем МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области: «Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях».

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».