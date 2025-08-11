79-летний пенсионер погиб при пожаре в Самарской области ночью 11 августа

Это случилось в понедельник в Кинельском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о ЧП получили в 2:12. В поселке Студенцы на улице Набережной горел жилой дом. Пламя раскинулось на 200 «квадратов». С ним боролись расчеты 14-й и 82-й пожарно-спасательных частей. Всего — 13 человек и три спецмашины.
В 2:41 локализовали, в 2:53 справились с открытым огнем. Погиб 79-летний пенсионер.
Ранее в Октябрьском районе областного центра на Московском шоссе горело общежитие Самарского университета. О пострадавших не сообщалось.
