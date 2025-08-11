Ричмонд
79-летний пенсионер погиб при пожаре в Самарской области ночью 11 августа

Это случилось в понедельник в Кинельском районе губернии.

Это случилось в понедельник в Кинельском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения о ЧП получили в 2:12. В поселке Студенцы на улице Набережной горел жилой дом. Пламя раскинулось на 200 «квадратов». С ним боролись расчеты 14-й и 82-й пожарно-спасательных частей. Всего — 13 человек и три спецмашины.

В 2:41 локализовали, в 2:53 справились с открытым огнем. Погиб 79-летний пенсионер.

Ранее в Октябрьском районе областного центра на Московском шоссе горело общежитие Самарского университета. О пострадавших не сообщалось.

