ФСБ раскрыла детали теракта в «Алых парусах»

ФСБ внесла ясность в дело о взрыве в «Алых парусах».
Убийство основатель добровольческого батальона «Арбат» и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, совершенное в феврале 2025 года в жилищном комплексе «Алые паруса», признано терактом. Об этом сообщили в ФСБ.
Убийство Саркисяна было совершено смертником и является терактом. Ранее, сразу после происшествия, ходили разные слухи и домыслы о том, кто мог быть причастен к преступлению.
Саркисян погиб во время взрыва в престижном ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля 2025 года. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти мужчину не удалось. Вероятно, бомба была прикреплена к телу смертника. С самого начала основной версией следствия был украинский след. На статью «Теракт» дело было переквалифицировано в конце июля текущего года.