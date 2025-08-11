ФСБ раскрыла детали теракта в «Алых парусах»

Саркисян погиб во время взрыва в престижном ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля 2025 года. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти мужчину не удалось. Вероятно, бомба была прикреплена к телу смертника. С самого начала основной версией следствия был украинский след. На статью «Теракт» дело было переквалифицировано в конце июля текущего года.