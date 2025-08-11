Ричмонд
Г. Гендина, экс-замгубернатора Самарской области обвиняют в хищении 100 млн руб

Бывшего заместителя губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в крупном мошенничестве — по данным следствия, он похитил около 100 миллионов рублей, воспользовавшись доверием инвестора.

Бывшего заместителя губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в крупном мошенничестве — по данным следствия, он похитил около 100 миллионов рублей, воспользовавшись доверием инвестора.

Следствие утверждает, что Гендин, представляясь влиятельным чиновником с доступом к высшим эшелонам власти, включая администрацию президента и правительство РФ, пообещал за крупную сумму организовать получение разрешения на градостроительные работы.

Инвестор передал деньги, но ожидаемых действий со стороны Гендина так и не последовало.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сам обвиняемый отрицает свою вину.

Геннадий Гендин, родившийся в 1965 году, ранее занимал пост руководителя представительства Самарской области в Москве, где курировал взаимодействие с федеральными структурами.

Образование получил в Международном университете по направлению «менеджмент».

Начинал карьеру в столице — с 1987 года работал в Московской коллегии адвокатов, а затем возглавил хозяйственное управление прокуратуры города.

Позже активно участвовал в бизнес-проектах, став известной фигурой в деловых кругах столицы.

Уголовное преследование продолжается, ход расследования находится под контролем правоохранительных органов.

