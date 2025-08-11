ФСБ: Главу батальона «Арбат» Саркисяна убил обманутый мошенниками россиянин

«В качестве примера можно привести теракт в ЖК “Алые паруса” города Москвы, — заявил на распространенном ФСБ видео оперативный сотрудник, — в городах Ставрополе и Луганске». По его словам, во время этих терактов погибли три гражданина РФ, «действовавших под кураторством украинских спецслужб».